Minaccia coinquilini con bombola del gas, sgomberato palazzo a San Cristoforo

Catania: bloccato un gambiano che si era barricato in casa

CATANIA – Nella nottata appena trascorsa la polizia di Catania è intervenuta in via Stella Polare, nel rione San Cristoforo, per fermare un extracomunitario denunciato da alcuni coinquilini.

I gambiani hanno riferito che un loro connazionale li aveva minacciati con una bombola del gas, per poi barricarsi all’interno del proprio appartamento. Per pura precauzione gli agenti hanno evacuato lo stabile; subito dopo il cittadino straniero è stato bloccato e identificato.

Tra le parti c’erano già stati attriti e giovedì scorso l’uomo aveva minacciato i suoi connazionali con un coltello che è stato poi sequestrato.