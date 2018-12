Catania: ubriaco e con un coltello in mano, poliziotti lo abbattono col taser

Arrestato in piazza Majorana un marocchino irregolare

CATANIA – Ieri notte il marocchino J. H., irregolare in Italia, è stato bloccato dai poliziotti di Catania che lo hanno sorpreso in evidente stato di ebbrezza alcolica in piazza Majorana.

Aveva un coltello in mano e si è immediatamente consegnato agli agenti, che però, visto lo stato di alterazione mentale, hanno fatto uso del puntatore laser del taser che avevano in dotazione, per indurlo a desistere da ogni resistenza.

Il marocchino è stato denunciato per porto abusivo di armi e trattenuto per l’avvio delle pratiche relative al suo status di irregolare.