Catania, attenti alla ‘romance scam’

CATANIA – Si chiama “romance scam”, ovvero truffa romantica. La polizia di Catania ne ha scoperte diverse, realizzate attraverso i social network, attraverso le quali persone in evidente stato di debolezza psicologica vengono attratte in chat d’incontri, con la promessa di avventure sentimentali in cambio di soldi.

Il fenomeno è venuto alla luce grazie alla scoperta del trasferimento di ingenti somme di denaro su conti all’estero. Proprio grazie all’intervento della polizia un bonifico in partenza per l’Africa è stato bloccato appena in tempo.

Gli ignoti interlocutori non si sono mai mostrati in volto, né in chat, né in videochiamata: questo alla fine ha insospettito le vittime del raggiro che si sono decise a denunciare.