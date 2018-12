Casteldaccia . Incidente in via Alliata: il 29enne Massimo Buttitta si è scontrato con un’auto

CASTELDACCIA (PALERMO) – Un pasticcere di 29 anni, Massimo Buttitta, è morto in un incidente stradale in via Alliata a Casteldaccia (Pa) nello scontro tra una Citroen C3 e uno scooter Suzuki Burgman 400. Buttitta era sullo scooter. Sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato la morte e i carabinieri che hanno eseguito i rilievi.