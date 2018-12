Furti ed evasione, 6 arresti a Catania

CATANIA – La Polizia di Catania ha eseguito ordini per la carcerazione nei confronti di sei persone.

La Squadra Mobile “Catturandi” ha arrestato: Gaetano Giordano, 23 anni, in atto agli arresti domiciliari, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare la pena di 4 anni di reclusione per furto aggravato; Mario La Greca, 55 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare, dovendo espiare la pena di un anno e sei mesi di reclusione per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, furto aggravato, falso e altro; Franco Giuffrida, 50 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare la pena di 2 anni, 3 mesi e 5 giorni per furto e violenza privata.

E ancora: Giuseppe Treccarichi Scauzzo, 53 anni, pregiudicato, in atto detenuto per altra causa, ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare la pena di 2 anni per ricettazione; Filippo Finocchiaro, 70 anni, pregiudicato, destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo espiare la pena di 4 mesi per lesioni aggravate; Fabio Greci, 23 anni, pregiudicato, in atto agli arresti domiciliari, poiché ritenuto responsabile del reato di evasione.