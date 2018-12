Catania, fermato quartetto dello spaccio

Si alternavano nei ruoli tra pusher e vedette: arrestati mentre vendevano cocaina e marijuana in viale Castagnola a Librino

CATANIA – In quattro si alternavano per piazzare cocaina e marijuana in viale Castagnola a Catania. I carabinieri hanno arrestato Salvatore Rotatore, 33 anni, Salvatore Gangi, 29 anni, Pietro Pulvirenti, 20 anni, e Alfio Riela, 25 anni.

Il quartetto, con ruoli intercambiabili secondo l’esigenza del momento, ora vedetta ora pusher, vendevano droga a Librino ai numerosi acquirenti in fila sotto i portici del palazzo di viale Castagnola.

Bloccati e perquisiti dai carabinieri, sono stati trovati in possesso di 30 grammi tra cocaina e marijuana e 200 euro in banconote di piccolo taglio.