CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pluripregiudicato Alessandro Massimino, 27 anni, in precedenza condannato per spaccio di droga. Il giovane, ai domiciliari, in seguito a un controllo eseguito dagli agenti del commissariato di San Cristoforo, non è stato trovato in casa.

Pertanto, Massimino è stato denunciato per evasione e il gip del Tribunale di Catania, considerata la pericolosità sociale e la evidente refrattarietà al rispetto delle regole, ha ritenuto inadeguata la misura degli arresti domiciliari, concessigli pochi mesi fa, decidendo così, di sostituirla con l’aggravamento della misura della custodia in carcere.