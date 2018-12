RIBERA (AGRIGENTO) – Adel Mekni, 50 anni, tunisino in possesso di permesso di soggiorno, residente a Ribera, è stato arrestato da carabinieri per spaccio di sostanze stupefacenti. Nella sua auto militari dell’Arma hanno trovato e sequestrato un chilogrammo di hashish, per un valore stimato dagli investigatori in 15 mila euro.