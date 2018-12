Catania, preso lo scippatore della movida

Sullo scooter rubato rapinava le ragazze in centro storico: 23enne arrestato dopo l’ultimo colpo in via Santa Chiara. VIDEO

CATANIA – Arrestato dalla polizia di Catania Gabriele Trovato, 23 anni, scippatore seriale. Il giovane agiva prevalentemente nelle ore notturne e serali a bordo di un motorino nelle zone del centro e della movida.

Decisivi i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza delle attività commerciali presenti sui luoghi degli eventi, in particolare in via Coppola e via Garofalo, e le indicazioni fornite direttamente dalle vittime.

La sera dello scorso 7 dicembre, in seguito alla segnalazione di scippo ai danni di una ragazza in via Santa Chiara, gli agenti hanno pattugliato il quartiere “Cappuccini” e hanno notato un giovane, con abbigliamento e caratteristiche fisiche corrispondenti a quelle fornite dalla vittima che, a piedi, correndo cercava di rientrare in fretta nella sua abitazione.

Insospettiti i poliziotti lo hanno fermato e il giovane ha confessato. Inoltre, è stato appurato che il motorino utilizzato da Trovato per compiere lo scippo era rubato. Oltre a confessare lo scippo di quella sera, Trovato ha ammesso di essere l’autore di altri scippi commessi nei giorni precedenti.