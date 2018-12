CATANIA – Mattinata all’insegna della legalità e della lotta contro la mafia all’Istituto scolastico Giuseppe Parini di Catania, dove si è tenuto un incontro tra gli studenti della scuola secondaria e Caterina Chinnici, magistrato ed eurodeputato, figlia del giudice Rocco Chinnici, ucciso in un attentato di Cosa nostra nel 1983. L’Onorevole Chinnici ha ricordato non solo gli insegnamenti del padre, noto per aver istituito il pool antimafia di cui fecero parte anche Falcone e Borsellino, ma anche l’eredità trasmessa dopo il suo omicidio, un’eredità da consegnare ai giovani siciliani per far ristabilire la legge nella nostra regione.

All’incontro hanno partecipato anche i membri del neoeletto Consiglio comunale dei Ragazzi dell’istituto, che si sono esibiti in una lettura dei brani più significativi del libro “E’ così lieve il tuo bacio sulla fronte”, scritto dalla stessa Chinnici per celebrare il ricordo del padre. Sul palco con la preside Carmela Trovato anche la giornalista Ornella Sgroi, che ha introdotto gli alunni alla visione del cortometraggio “Processo a Chinnici”, girato da giovani attori liceali di Misilmeri, prodotto da Ficarra e Picone e acclamato allo scorso Giffoni Film Festival.