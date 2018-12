Colpi alla tabaccherie con botte ai titolari

BELPASSO (CATANIA) – I carabinieri di Belpasso, con la collaborazione nelle indagini dei colleghi di Motta Sant’Anastasia, hanno arrestato Stefano Amore, 21 anni, e Carmelo Miano, 23 anni, entrambi di Motta Sant’Anastasia per due rapine.

La prima è avvenuta il 6 novembre scorso: i due, armati di pistola e con il volto parzialmente travisato dai cappucci dei giubbotti, hanno fatto irruzione all’orario di apertura nella tabaccheria di via Vittorio Emanuele III a Belpasso e, sotto la minaccia dell’arma, hanno intimato al padre del titolare, l’unico presente in quel momento, di consegnare loro il denaro in cassa. Al suo rifiuto, legato al fatto che a quell’ora non vi erano soldi in cassa, lo hanno colpito con un calcio al bacino e degli schiaffi al volto e alla testa, portando via solo alcuni pacchetti di sigarette.

Il secondo episodio, avvenuto lo scorso 8 novembre, i malviventi, sempre armati di pistola e con il volto travisato da cappellino e cappuccio, sono entrati in un’altra tabaccheria di via Vittorio Emanuele III: dopo avere esploso un colpo di pistola in aria a scopo intimidatorio, hanno ripetutamente picchiato la proprietaria (ultrasessantacinquenne) fino a farle perdere conoscenza, poi hanno portato via 500 euro contenuti in cassa.

Analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sicurezza, attive nei due esercizi commerciali, i carabinieri sono riusciti a identificarli grazie ad alcuni particolari (l’auto utilizzata, gli abiti indossati, le armi impugnate e il modus operandi). Al momento della cattura in casa di Miano, oltre alla pistole utilizzate per le rapine, è stato trovato un chilo di marijuana.