Catania: si barrica per suicidarsi, salvata turista francese nel b&b

CATANIA – La polizia di Catania è intervenuta in un bed and breakfast del centro storico dov’era una turista francese si era barricata in una camera probabilmente per suicidarsi.

Gli agenti hanno saputo che la donna aveva sottratto a un’amica ben ventotto pillole di morfina e alcuni psicofarmaci, legittimamente prescritti dopo un’operazione chirurgica.

Così si sono impegnati per aprire la porta con arnesi di fortuna. All’interno hanno trovato la donna svenuta e uno dei due ha cercato di rianimarla. Aveva ancora in bocca una compressa che non era riuscita a deglutire, subito rimossa dal poliziotto. E’ stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale Garibaldi Centro, dove è entrata in codice rosso.