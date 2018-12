Madre e figlia spacciavano in casa

Catania . I carabinieri irrompono nell’appartamento in via Ruggero Settimo e trovano 350 grammi di marijuana

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato Daniela Valenti, 53 anni, e Natassja Campanotta, 25 anni, madre e figlia, per spaccio di droga. Le due donne vendevano marijuana in un appartamento di via Ruggero Settimo, alle spalle del tribunale etneo, dove i militari avevano notato uno strano via vai per l’acquisto delle dosi.

Infatti, fermati alcuni clienti all’uscita dall’appartamento, li hanno trovati in possesso di diverse dosi acquistate poco prima. I militari sono entrati nella casa e hanno trovato 350 grammi di marijuana, 3 bilance elettroniche di precisione e diverso materiale utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi.