Fidanzati-corrieri con la droga in auto

Bronte . Posto di blocco in viale Cavalieri di Vittorio Veneto: i carabinieri li bloccano con due chili di marijuana

BRONTE (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato i catanesi: Manuel Taglieri, 22 anni, e Maria Grillo, 31 anni, per spaccio di droga. L’alt imposto ieri sera a una Fiat 500 presa a noleggio a San Gregorio di Catania dai militari in viale Cavalieri di Vittorio Veneto a Bronte, è stato fatale per i due conviventi i quali, manifestando un eccessivo disagio al controllo, hanno portato i militari ad approfondire il controllo.

Nel sedile posteriore dell’auto i carabinieri hanno trovato una borsa di lusso, poi risultata falsa e sequestrata, contenente 2 chili di marijuana suddivisa in quattro buste di plastica, che immessa sul mercato della zona avrebbe fruttato al dettaglio oltre 20.000 euro.