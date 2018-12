“Aiuto, quell’uomo mi perseguita”

Catania . Una donna picchiata e minacciata con un coltello si rifugia in commissariato: in manette un 59enne

CATANIA – La Polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato Alfio Santo Gioia, 59 anni, per stalking. Lunedì in commissariato è arrivata una donna in stato di panico, conosciuta dagli agenti perché lo scorso mese di novembre aveva denunciato un uomo per atti persecutori, invocando aiuto perché inseguita da un uomo.

I poliziotti hanno soccorso la donna e bloccato l’inseguitore. La vittima è stata accompagnata al pronto soccorso in quanto presentava delle ecchimosi al volto e accusava dolori agli arti inferiori.

La donna ha presentato denuncia riferendo di essere stata picchiata, minacciata con un coltello e inseguita per strada fino al commissariato. L’uomo la perseguitava da un anno. Dalla perquisizione, gli agenti hanno trovato nella tasca dei pantaloni dell’uomo due coltelli a serramanico.