Apple ha pubblicato l’elenco delle applicazioni per iPhone più scaricate nel 2018. In cima alla lista c’è YouTube, seguita da Instagram, Snapchat, Messenger e Facebook. Scende al sesto posto Bitmoji, un’applicazione di proprietà di Snapchat che permette di creare un emoji somigliante all’utente. Nell’anno precedente è stata l’applicazione più scaricata.

Un anno difficile per alcune aziende “social”, come Facebook, che ha dovuto affrontare le polemiche sulla privacy, uso improprio dei dati e disinformazione. Tuttavia, l’app di punta del social network e le altre due di proprietà dell’azienda, Instagram e Messenger, sono risultate le prime cinque più scaricate.

Qualche problema per Snapchat: la nuova versione è stata stroncata dagli utenti e l’accresciuta concorrenza di Instagram che ha copiato molte delle sue funzionalità. L’applicazione a pagamento più popolare è stata Facetune, per il selfie editing. Kirakira+, che permette di aggiungere effetti a video e foto, si è classificata al secondo posto. Apple non ha reso noto il numero di download effettuati.

Nel gaming non è una sorpresa che il popolare Fortnite sia in cima alle classifiche. Il secondo posto è andato a Helix Jump, dove i giocatori guidano una palla attraverso un labirinto. Segue infine Rise Up, dove i giocatori devono proteggere un palloncino dagli ostacoli.

