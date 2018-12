Uccide moglie e figli per gelosia

CATANIA – Gianfranco Fallica, consulente finanziario di 35 anni, avrebbe ucciso la moglie 34enne Vincenza Palumbo e i due figli maschi di 4 e 6 anni e poi si sarebbe tolto la vita. La tragedia è accaduta in via Libertà a Paternò e secondo i carabinieri si è consumata per gelosia.

L’allarme è stato dato da parenti che non avevano notizie dalla famiglia. Nell’appartamento sarebbe stata trovata una pistola calibro 22 che l’uomo deteneva regolarmente e sarebbe l’arma che avrebbe usato. La Procura di Catania ha aperto un’inchiesta.

L’omicidio è avvenuto nella camera da letto, al piano superiore della casa a due piani. I corpi della donna e dei bambini erano sul letto, quello dell’uomo a terra con accanto l’arma. A trovarli è stato il padre della donna, allarmato dal fatto che non si erano fatti sentire. In possesso di una copia delle chiavi dell’appartamento è entrato in casa, quindi ha chiamato i carabinieri.

Fallica era titolare di un’agenzia che aveva aperto da poco a Paternò. La moglie era casalinga, ma aiutava spesso i genitori proprietari di un ristorante, Villa delle Muse.

“Depressione? Ma quale depressione. Gianfranco era una persona splendida, tutta dedita alla famiglia, un bravo ragazzo”. Per noi è stata una doccia fredda… Io l’ho saputo da Facebook…”, dice Paolo Bruno, cugino di Fallica. “Escludo anche cause economiche. A settembre mi ha mandato un messaggio su whatsapp dicendomi che stava trasferendo la sua agenzia. Era un ragazzo speciale, di sani principi”.

“E’ una tragedia che non riusciamo a spiegarci, una famiglia perbene, di lavoratori. La città tutta soffre, non possiamo far altro che stringerci attorno ai familiari e ai partenti, un Intero paese soffre . Questa famiglia mancherà all’intero paese”, dice il sindaco Nino Naso.