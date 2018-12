Catania è in dissesto? Il mago si offre volontario per studenti e piccoli malati

CATANIA – Dieci spettacoli di magia e prestidigitazione a Natale per i ragazzi delle scuole di Librino, ai piccoli degenti degli ospedali cittadini, ai minori accolti nelle strutture convenzionate col Comune. L’appello del sindaco Salvo Pogliese a non “spegnere” Catania per le festività natalizie è stato infatti accolto dall’illusionista Dimitri Tosi, in arte mago Dimis.

Il sindaco lo ha incontrato al Palazzo degli Elefanti. Tosi, che è presidente del Club Illusionisti catanese, ha predisposto un calendario di eventi dal titolo “È Natale per tutti”. Si inizierà l’11 dicembre con un ciclo di spettacoli dedicati ai ragazzi delle scuole del quartiere di Librino.

Poi sarà la volta degli ospedali cittadini: il 12 dicembre all’Unità spinale del Cannizzaro, il 19 al reparto di pediatria del Garibaldi Nesima e il 20 dicembre al reparto di oncologia pediatrica del Policlinico.

Due invece gli appuntamenti per le strutture di accoglienza dei minori convenzionate con il Comune di Catania: il 21 dicembre presso l’Istituto Sacro Cuore e il 22 dicembre presso la comunità Cirino La Rosa.

La chiusura del ciclo di spettacoli sarà il 28 dicembre nella sede del Csve (Centro servizi volontariato etneo) di viale Castagnola 4: l’appuntamento per tutti i bambini della città è con la tombola magica.