Scontro frontale in Kenya, gravi due giovani turiste catanesi

CATANIA – Due giovani turiste di Catania sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale in Kenya. Mary Scordo, 26 anni, e l’amica Laura, 34, erano appena arrivate all’aeroporto di Mombasa ed erano sulla strada per Malindi dirette in un resort di Watamu per la loro vacanza, a bordo di una macchina privata con conducente che avrebbe avuto un incidente frontale con un’altra auto.

Secondo fonti di stampa locali le due donne sono state sbalzate dall’auto. Una di loro avrebbe riportato fratture alle gambe e al bacino e l’altra un trauma cranico. Con l’assistenza del consolato onorario di Malindi sono state ricoverate nell’Aga Khan Hospital di Mombasa.

“Siamo sconvolti – si legge in una pagina Fb di una famiglia che conosce le due donne -, già Mary è stata operata alla testa l’intervento e andato bene i suoi genitori sono in viaggio. Speriamo in buone notizie”.

Molti i messaggi di auguri e solidarietà: “Tornate presto a casa – scrive, tra gli altri un’amica – appena tornate, allora sì faremo una festa per voi”. E anche la notizia che i genitori delle due donne sono già partiti dalla Sicilia per il Kenya e oggi potranno “abbracciare le loro figlie”.