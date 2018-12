La rapina fallisce, pakistano in manette

Catania . Tenta il colpo in un negozio in via Garibaldi, 29enne bloccato dal titolare e da alcuni clienti

CATANIA – Ieri sera la Polizia di Catania ha arrestato Alì Ashgar, pakistano di 29 anni, per tentata rapina a un negozio in via Garibaldi. A seguito di una segnalazione giunta al 112, agenti delle volanti intorno alle 23.30 si sono recati sul posto per una lite scoppiata all’interno del negozio.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato alcuni soggetti che discutevano animatamente: uno di questi era il titolare del negozio, il quale, insieme a un dipendente e ad alcuni clienti, poco prima aveva bloccato un giovane pakistano che, con un coltello in mano, lo aveva minacciato per farsi consegnare l’incasso. L’uomo è stato bloccato e arrestato.