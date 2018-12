Pensionata ruba profumi alla Rinascente

Catania . Settantenne si defila dall’uscita di via Sant’Euplio ma trova i carabinieri chiamati da una commessa

CATANIA – I Carabinieri di Catania hanno arrestato una pensionata di 70 anni per il furto alla Rinascente. La donna, dopo aver razziato alcuni profumi di marca e degli oggetti di Natale dagli espositori dell’esercizio commerciale e rimosso da ognuno di essi le placche antitaccheggio, li ha nascosti nella borsa per poi tranquillamente recarsi verso l’uscita secondaria di via Sant’Euplio dove ha trovato ad attenderla i carabinieri, intervenuti tempestivamente grazie a una telefonata di una delle impiegate al 112. La refurtiva, del valore di circa 300 euro, è stata restituita ai responsabili dei reparti.