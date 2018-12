AGRIGENTO – Una discarica abusiva a cielo aperto realizzata in un appezzamento di terreno di circa 1.000 metri quadrati in contrada Fondacaro a Villaseta, frazione di Agrigento, è stata sequestrata da carabinieri in attesa delle successive opere di bonifica. Nell’area c’erano rifiuti solidi urbani e speciali e anche materiali di risulta derivanti da attività edile. La posizione del proprietario del fondo è adesso al vaglio della Procura. L’ipotesi di reato è gestione di rifiuti non autorizzata.