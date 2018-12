Confiscati 400.000 euro di beni a Stillo

CATANIA – Su proposta della Procura di Catania, il Tribunale etneo, sezione Misure di Prevenzione, ha emesso confiscato un patrimonio di circa 400.000 euro illecitamente accumulato da Stellario Fileti, 51 anni, noto come “Stillo”, appartenente al clan etneo dei Laudani. Si tratta di un appartamento ad Aci Catena, tre auto e due motocicli.

Il provvedimento, eseguito dalla Guardia di Finanza di Catania, ha anche disposto a carico di Fileti, per tre anni, l’applicazione della misura della sorveglianza speciale. Fileti,

che annovera una serie di precedenti per ricettazione e tentata rapina, è coinvolto in due distinte vicende giudiziarie dalle quali è emerso il suo inserimento, a partire dalla prima metà degli anni 2000, nel clan mafioso etneo dei Laudani, gruppo di Aci Catena.

Il patrimonio confiscato sarà ora affidato alla gestione dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.