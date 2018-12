Telefonino in macchina, multe per 75

PALERMO – Settantacinque sanzioni per l’uso del telefonino durante la guida sono il bilancio dei controlli a tutela della sicurezza stradale effettuati dalla polizia municipale nel mese di novembre. Sono 44 uomini e 31 donne a essere stati sorpresi mentre guidavano e contemporaneamente utilizzavano lo smartphone per parlare o inviare messaggi.

Le strade pattugliate sono state viale Regione siciliana, Corso Calatafimi, via Re Ruggero, via Libertà, via Notarbartolo, via Leonardo da Vinci, via Perpignano, via De Gasperi, via del Carabiniere, viale Strasburgo, via Boris Giuliano e via Ernesto Basile.

Salgono così a 407 le sanzioni irrogate da maggio, da quando è stato istituito questo tipo di servizio mirato ad arginare un fenomeno che sta assumendo proporzioni allarmanti, dicono i vigili urbani.