Pusher catanese sorpreso nel cuore di San Cristoforo: prelevava la coca a casa e la vendeva in via Stella Polare

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il pusher 24enne Vincenzo Napoli, sorpreso ieri sera nel cuore del quartiere di San Cristoforo mentre prendeva contatti con diversi clienti in via Stella Polare, per poi dirigersi all’interno della propria casa e tornare in strada e consegnare la droga in cambio di denaro.

Nell’appartamento i militari hanno trovato circa 300 grammi di marijuana, della cocaina in pietra per circa 5 grammi e un bilancino elettronico di precisione.