CATANIA – “Il cuore di WonderLAD è già attivo e, grazie agli splendidi laboratori creativi suggeriti da Kids Trip, siamo riusciti a sedare la nostra impazienza nel creare un ponte con le attività interne al mondo ospedaliero”.

È con belle parole che Cinzia Favara, presidente di LAD Onlus, descrive l’evento “Xmas in WonderLAD”: il pomeriggio che si svolgerà nella casa costruita per il ‘cure and care’ dei bimbi con malattie oncologiche e per le loro famiglie, ideato da Kids Trip, il portale catanese di riferimento per le famiglie con i bambini.

L’appuntamento in calendario è fissato il 7 dicembre alle ore 16.30, in via Filippo Paladino, dove i bambini si riuniranno sotto la guida della docente di storia dell’arte Giamina Croazzo, della illustratrice Vanessa Viscogliosi e della giocattolaia Claudia Barone, per realizzare degli addobbi natalizi, lasciando libero sfogo alla propria immaginazione.

Un paio d’ore tra pastelli, colla, forbici dalla punta arrotondata e una bella merenda da consumare tutti insieme. Ecco gli ingredienti divertenti e gustosi di Xmas in WonderLAD, un pomeriggio dall’alto valore integrativo, in cui i minori realizzeranno delle creazioni per addobbare l’albero di cartone progettato da “FastPrint On”, che verrà donato ai piccoli ricoverati nel reparto di pediatrica oncologica del Policlinico Universitario di Catania.

“Abbiamo conosciuto il mondo di LAD Onlus – dichiara Bianca Caccamese, la presidente di Kids Trip – grazie alla rassegna internazionale di arte diffusa WonderTime e, da quel momento, è stato tanto stimolante approfondire e conoscere meglio i loro progetti. Tra venerdì e sabato si creerà una bella occasione di solidarietà tra i bimbi che stanno bene, i quali realizzeranno l’albero di Natale per quelli che stanno meno bene e che lo riceveranno, giorno 8, al reparto di oncologia pediatrica. Ci siamo appassionati a tal punto a questo tipo di collaborazione, che abbiamo deciso che a partire dal 2019, una parte della quota associativa a Kids Trip verrà devoluta proprio alle varie attività creative di LADoro”.

Proprio il laboratorio Cine LAD, il laboratorio che consiste nella creazione di un video di animazione tratto da una favola regalataci dalla scrittrice per bambini Carmela Cipriani, è stato uno di quelli che ha colpito di più, ecco perché, questo venerdì, verranno esposte circa 10 riproduzioni dei lavori realizzati dai piccoli durante questo progetto come il “Signor Sveglia”.

Questo laboratorio sarà anche un momento di gioia e di convivialità a cui hanno aderito, con la loro professionalità, Principensando party planner che si occuperà degli allestimenti, il Forno Biancuccia, l’azienda Go Glutine Zero, panettoni Di Stefano e la Cucina dei Colori per il food e MA Maison di Dario Pistorio per il beverage.