Addobbi natalizi e giocattoli irregolari

Catania . Sequestro e multe in due negozi gestiti da cinesi in viale Rapisardi

CATANIA – Ieri, nell’ambito dei controlli delle attività commerciali, intensificati in occasioni delle festività natalizie, la polizia di Catania, commissariato di Nesima, ha accertato delle irregolarità in due negozi del viale Mario Rapisardi, entrambi gestiti da cinesi.

In uno dei negozi sono stati sequestrati 313 addobbi elettrici natalizi privi di marchio CE o con marchio CE palesemente contraffatto, mentre, per lo stesso motivo, nell’altro negozio sono stati sequestrati 765 tra giocattoli per l’infanzia e articoli per feste. Ai titolari delle due rivendite sono state elevate delle sanzioni per 51.000 euro.