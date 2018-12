Pusher non si ferma all’alt dei carabinieri

Randazzo . Durante l’inseguimento lancia dall’auto una busta con mezzo chilo di marijuana: in manette 23enne

RANDAZZO (CATANIA) – I carabinieri di Randazzo hanno arrestato il 23enne Simone Puglia per spaccio di droga. Ieri sera, durante un controllo in contrada Murazzotto, ha imposto l’alt alla Fiat Punto guidata dal giovane che, invece di fermarsi, ha forzato l’andatura fuggendo via.

Durante il concitato inseguimento, il 23enne si è disfatto di una busta di plastica lanciata in strada dal finestrino dell’auto che, recuperata successivamente dai militari, conteneva mezzo chilo dimarijuana. Bloccato e ammanettato, è stato associato al carcere di Catania Piazza Lanza.