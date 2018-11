CATANIA – Uno studente catanese di 17 anni, Raffaele Barresi, è morto stamattina al liceo scientifico Principe Umberto per un malore. Il ragazzo si è accasciato in classe durante la lezione: subito compagni e insegnanti hanno chiamato il 118, ma il personale di soccorso non è riuscito a rianimarlo.

La causa del decesso sarebbe un arresto cardiaco; sembra che il giovane soffrisse di patologie cardiache. A scuola sono arrivati anche i carabinieri per le indagini di rito.