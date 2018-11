PALERMO – “Tutti insieme per Costantino Guzzo”, il sindacalista dell’Usb Sicilia, settore Formazione Professionale, nella cui auto, ieri è stata trovata una testa mozzata di agnello. I sindacalisti dell’Unione Sindacale di Base hanno chiamato all’appello gli operatori della formazione professionale, che si incontreranno domani, alle 9.30, davanti alla presidenza della Regione in piazza Indipendenza a Palermo per un sit-in di solidarietà a Guzzo e per sensibilizzare le istituzioni alla vicenda che vede il licenziamento di migliaia di lavoratori, fuoriusciti dal comparto Formazione.

“Il grave fatto intimidatorio che è successo ieri a Costantino, non può e non deve passare assolutamente inosservato – scrive in una nota Sandro Cardinale della Usb Sicilia – al vile gesto dobbiamo rispondere con una mobilitazione massiccia che faccia capire ai vigliacchi autori dell’intimidazione che Costantino non è solo, che Costantino è la vostra voce”.