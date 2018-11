Catania, i Joe Victor al Piccolo Teatro

CATANIA – Il 30 novembre arriva a Catania la band romana Joe Victor, per un imperdibile concerto al Piccolo Teatro in via Federico Ciccaglione 29. L’ingresso a teatro è previsto per le 20, mentre il live inizierà alle 22.

Il concerto rientra nella rassegna MIT- Musica Intrattenimento Teatro, che intende dare nuova linfa al teatro come luogo d’incontro e condivisione artistica, valorizzando la cultura cittadina e coinvolgendo i giovani attraverso un nuovo approccio all’arte e all’intrattenimento, mettendo in primo piano la musica in tutte le sue sfaccettature.

Hanno riscosso successo i concerti dei Persian Pelican, di Colombre, degli Italian Surf Academy e di Alessio Bondì, creando un connubio unico tra la qualità della musica e la magia del Piccolo Teatro di Catania.