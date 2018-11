CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 29enne Giuseppe Spartano, in esecuzione di un ordine per l’espiazione di pena detentiva emesso dal Tribunale di Catania. L’uomo, già condannato dai giudici per droga, reato commesso nel capoluogo etneo lo scorso luglio, dovrà scontare la pena di 2 anni di reclusione. L’arrestato, assolte le formalità di rito, è stato posto in regime di detenzione domiciliare.