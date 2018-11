CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 42enne Giuseppe Dainotti. Come accertato dai militari, l’uomo, in più occasioni, è stato colto in flagrante violazione degli arresti domiciliari cui era sottoposto, tanto da essere oggetto di una informativa che ne ha richiesto l’inasprimento della misura detentiva che ne ha consentito l’arresto e la reclusione nel carcere di Catania Piazza Lanza.