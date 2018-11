Catania: in carcere per droga e rapine

CATANIA – Raffica di arresti a Catania da parte della polizia: diversi i reati, dall’estorsione allo spaccio, dalla rapina all’evasione dai domiciliari.

In manette sono finiti: Carmelo Palermo, 61 anni, dovrà espiare la pena di 4 anni, 10 mesi e 15 giorni per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso (era stato tratto in arresto nel 2008 nell’ambito dell’operazione “Atlantide 2” condotta dalla Squadra Mobile di Catania che colpì il clan Pillera-Puntina); Raffaele Gianluca Magliuolo, 34 anni, che dovrà espiare 3 anni, 2 mesi e 29 giorni per associazione per delinquere, estorsione e ricettazione; Giancarlo Galatello, 54 anni, che dovrà espiare la pena di 7 anni, 2 mesi e 8 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti; Alfio Bonaccorsi, 46 anni, già agli arresti domiciliari, che dovrà espiare la pena di 7 anni e 4 mesi di carcere per reati in materia di stupefacenti.

E ancora: Simone Aurora, 22 anni, che dovrà scontare un anno, 5 mesi e 28 giorni per reati in materia di stupefacenti; Cosimo Tringali, 47 anni, che resterà in carcere fino al 22 settembre del 2019 per rapina in concorso; Francesco Ventimiglia, 49 anni, dovrà espiare 5 mesi e 28 giorni per furto aggravato; Guglielmo Bertolini, 56 anni, che resterà in carcere per un anno, 10 mesi e 27 giorni per furto aggravato; Danilo Saitta, 32 anni, che dovrà espiare la pena di 9 mesi di reclusione per evasione.