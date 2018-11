Catania, chiosco ritrovo di pregiudicati

Chiuso per 15 giorni il locale tra via Della Concordia e piazza Caduti del Mare

CATANIA – L’attività di accertamento e controllo svolta dai carabinieri della Compagnia di Catania piazza Dante ha evidenziato come il chiosco ubicato all’angolo tra via Della Concordia e piazza Caduti del Mare sia diventato luogo di aggregazione e ritrovo di pregiudicati per spaccio di sostanze stupefacenti, reati contro la persona e il patrimonio (pericolosi per l’ordine e la sicurezza dei cittadini) tanto da richiedere questore l’emissione del decreto di sospensione dell’attività.

I militari, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Radiomobile, ieri mattina hanno notificato il provvedimento al titolare, affiggendo degli avvisi sulle serrande dell’esercizio pubblico.