Beccati dai carabinieri in via Zangrì mentre tentavano di entrare in una Toyota Yaris: arrestati

CATANIA – I carabinieri di Gravina di Catania hanno arrestato i catanesi Filippo Rapisarda di 33 anni e il 27enne Angelo Nicotra per tentato furto.

I due in via Zangrì a Barriera sono scesi dallo loro Ford Mondeo e, dopo aver forzato la portiera di una Toyota Yaris parcheggiata, sono entrati e con l’aiuto di un cacciavite stavano per forzare il blocchetto di accensione. All’improvviso è arrivata una pattuglia e li ha colti in flagrante.