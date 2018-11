Catania . Infastidiva la gente nella stazione degli autobus in via Archimede: arrestato 49enne ubriaco

CATANIA – Ieri sera la Polizia di Catania ha arrestato Nicolò Xalfa, 49enne di Scordia, per resistenza a pubblico ufficiale. A seguito di una segnalazione al 112, una pattuglia si è recata presso il capolinea degli autobus di via Archimede per la presenza di una persona molesta.

Xalfa, in evidente stato di ebrezza, alla vista dei poliziotti ha reagito aggredendoli e sferrando calci e pugni, costringendoli così a usare lo spray al peperoncino per immobilizzarlo.