Il cane antidroga fiuta la marijuana

MASCALUCIA (CATANIA) – I carabinieri di Mascalucia hanno arrestato un 25enne per spaccio di droga. In casa sua, grazie al fiuto del cane pastore tedesco ‘Indic’ del nucleo cinofili di Nicolosi, sono stati trovati oltre 600 grammi di marijuana, che erano nascosti nella centralina dove convergono i tubi dell’impianto di riscaldamento dell’immobile. Sequestrata anche una bilancia analogica di precisione. Il 25enne, in attesa del giudizio per direttissima, è stato posto agli arresti domiciliari.