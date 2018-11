I marciapiedi catanesi a “Chi l’ha visto?”

I prodotti casalinghi esposti dai negozi impedivano il passaggio ad anziani e a mamme con carrozzelle in via Duca degli Abruzzi: due denunce

CATANIA – La polizia di Catania durante controlli in via Duca degli Abbruzzi e via Caduti del lavoro ha scoperto molti negozi di casalinghi che occupavano significativi tratti di marciapiede, rendendo il passaggio pedonale totalmente non fruibile, costringendo anziani e mamme con le carrozzelle a camminare per strada.

Sono stati indagati due titolari; uno dei due commercianti aveva occupato per tanti anni perfino 30 metri di suolo pubblico. In entrambi i casi i negozianti hanno dichiarato di essere consapevoli del disagio apportato per anni ai pedoni, però hanno sempre continuato a esporre la merce perché così facendo incrementavano le vendite.