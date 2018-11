CATANIA – La Fondazione Oelle di Catania dedica un’intera giornata allo sport. L’appuntamento è per domenica prossima, prima per una camminata non competitiva verso Aci Castello in compagnia di Gabriella Dorio, ex regina del mezzofondo che nel corso della sua carriera da professionista si è aggiudicata 10 titoli italiani nei 1.500 metri. Chi saprà stare al suo passo durante l’evento di 5 km con vista mare godrà al rientro di un momento di stretching per defaticare e di un buon caffè.

Alle 18.30 al Four Points by Sheraton ci sarà la presentazione del libro “Sport, una lettera alla volta”, sostenuto anche da papa Francesco, che ha voluto partecipare al progetto affidando a questa pubblicazione la visione cristiana dello sport, tramite una lettera personale che viene fedelmente riprodotta nel libro. Dialogheranno con gli autori il giornalista Antonello Piraneo e la costituzionalista Ida Nicotra, che ha scritto la prefazione affrontando il tema della mancanza della parola sport nella costituzione italiana.

Concluderà la serata l’intervento teatrale diretto e interpretato da Davide Paganini e Massimiliano Caretta dal titolo Maratona di New York, testo di Edoardo Erba tra i più rappresentati al mondo, portato per la prima volta in scena nel 1993 da Luca Zingaretti e per la primissima volta a Catania. Nello spettacolo, che parla di sport come metafora della vita, lo sforzo fisico degli attori, impegnati a correre per l’intera durata della pièce, è reale e deve bilanciare sia la fatica che l’esigenza di recitare un testo teatrale che corre parallelo alle strade di New York e alla vita di questi due amici, ripercorrendo momenti difficili e gioie in una celebrazione dell’amicizia.