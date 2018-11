Spacciava marijuana in via Buda, gambiano in manette (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il ventenne Tamba Dampha per spaccio di droga. Azione lampo dei militari che, durante un controllo, l’hanno beccato in via Buda mentre piazzava la droga a un cliente. Bloccato e perquisito, il giovane è stato trovato in possesso di circa 40 grammi di marijuana suddivisa in dosi pronte allo smercio.