Avvocato scippato al parco Gioeni riconosce i rapinatori e li fa arrestare

Catania . Aggressione con bastoni e cocci di bottiglia per rubargli il borsello: in manette due dei tre malviventi

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno fermato i pregiudicati Salvatore Lazzara, 58 anni, e Francesco Balistrieri, 37 anni, per la rapina a un avvocato nel parco Gioeni a Catania. Il terzo rapinatore, già identificato, è ricercato.

Il legale, domenica mattina, mentre passeggiava nel parco catanese, è stato affrontato a viso scoperto da tre malviventi che, armati di bastoni e cocci di bottiglia, l’hanno minacciato, sferrandogli anche un fendente, che fortunatamente gli ha solo lacerato il trench, per strappargli il borsello contenente denaro ed effetti personali.

L’avvocato, dopo aver formalizzato la denuncia ai carabinieri, stava percorrendo una via del centro quando, riconoscendo da lontano uno dei malviventi che in mattinata lo avevano rapinato, ha immediatamente chiamato il 112 consentendo, nel giro di pochi minuti, l’intervento dei militari che hanno rintracciato e bloccato poco dopo il rapinatore in via Verdi.