Messina-Roma col treno in 5 ore

Freccia più nave, ma anche collegamenti aggiuntivi, desk informativi e assistenza digitale: tutte le novità delle Ferrovie in Sicilia

PALERMO – Le Ferrovie dello Stato annunciano novità in Sicilia. Oltre ai cinque desk informativi presenti nelle stazioni di Palermo Centrale, Palermo Notarbartolo, Punta Raisi, Messina e Catania, e i nuovi servizi di assistenza digitali, in stazione e a bordo treno, arrivano collegamenti Messina-Roma in cinque ore e 15 minuti con la soluzione Freccia più nave.

Tutte le Frecce Reggio Calabria-Roma sono infatti in connessione anche con la Sicilia grazie a Bluferries, la società di Rete ferroviaria italiana che svolge il servizio di traghettamento con navi veloci tra Villa San Giovanni e Messina.

“Inoltre migliora ulteriormente l’offerta commerciale tra Palermo e l’aeroporto Falcone e Borsellino con 12 nuovi collegamenti – dice la società -: il primo treno in partenza da Palermo Centrale sarà anticipato di un’ora, dalle 5 alle 4; la sera, da Punta Raisi, con il nuovo orario l’ultimo treno partirà alle 0.25, anziché alle 22, portando così a 52 coppie di treni il numero di collegamenti giornalieri. Nuova coppia di treni, infine, anche fra Agrigento e Palermo, con partenza dalla città dei templi alle 7.15 e dal capoluogo alle 10.43”.

Per quanto riguarda InterCity e InterCity Notte confermata l’attuale offerta di media-lunga percorrenza, con i dieci collegamenti giornalieri InterCity e InterCity Notte, tra la Sicilia, Roma e Milano.