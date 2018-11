Armato a San Berillo: in manette

CATANIA – Il 29enne C. F. è stato denunciato a Catania per porto abusivo di armi. Ieri mattina poco dopo le 11 tra via Di Prima e via Rocchetti, nel quartiere di San Berillo, è stato segnalato mentre si aggirava armato a bordo di una Fiat Panda di colore bianco.

Alla vista degli agenti ha tentato di allontanarsi a piedi ma è stato bloccato e perquisito: nella tasca sinistra del giubbotto aveva un coltello a serramanico con manico in legno e lama di circa 9 cm. Nel bagagliaio inoltre c’era un’arma a salve che riproduceva una Beretta, con caricatore e tappo rosso.