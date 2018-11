Catania, si allaga pure il circo acquatico

Maltempo in città . Intervento dei vigili del fuoco con una motopompa in viale Kennedy alla Plaia. FOTO

CATANIA – Suona un po’ come una barzelletta, ma tra i vari interventi dei vigili del fuoco per il maltempo a Catania e provincia che ha causato diversi danni e richieste di soccorso, uno ha riguardato l’allagamento di un circo acquatico.

La squadra dei pompieri è intervenuta al viale Kennedy, zona Plaia di Catania con una motopompa per aspirare il notevole quantitativo di acqua che si è riversato all’estero del circo, mettendo in difficoltà il personale circense e non consentendo l’utilizzo delle roulotte.