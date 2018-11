Incidente a Pedara, muore 17enne

Il giovane ha perso il controllo dello scooter in via De Gasperi finendo sotto un’auto. Ferito il coetaneo che viaggiava con lui

PEDARA (CATANIA) – Un ragazzo che viaggiava in sella ad uno scooter è morto in un incidente stradale a Pedara (Ct), in viale Alcide de Gasperi. Sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco.

Secondo quanto accertato, si sarebbe trattato di un incidente autonomo. La vittima, un 17enne, era alla guida dello scooter insieme con un coetaneo e avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo sotto un’auto.

Il magistrato ha disposto la restituzione della salma ai parenti. Il ragazzo che viaggiava insieme con la vittima è stato trasportato nell’ospedale Cannizzaro di Catania.