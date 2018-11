Droga ed evasione, arriva il carcere

CATANIA – Raffica di arresti della polizia di Catania. Sono stati eseguiti ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

In manette sono finiti: Renè Salvatore Distefano, 28 anni, che dovrà scontare un anno, 8 mesi e 14 giorni di carcere per reati in materia di droga ed evasione; Giovanni Maria Privitera, 25 anni, che dovrà espiare la pena di 2 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per reati in materia di droga; Rosario Vasta, 50 anni, che dovrà scontare 3 anni e 10 mesi di reclusione per reati in materia di droga; Mirco Musumeci, 28 anni, che dovrà scontare 4 mesi e 29 giorni per furto ed evasione; Maurizio Gravino, 48 anni, è passato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari a quella della custodia cautelare in carcere per violazione delle prescrizioni imposte dalla misura degli arresti domiciliari; Sebastiano Danilo Di Giorgi, che dovrà espiare la pena di 3 anni, 2 mesi e 28 giorni di reclusione per inosservanza degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale.