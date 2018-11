Tifosi Catanzaro danneggiano bus Amt

CATANIA – In occasione dell’incontro di calcio valido per il campionato di Serie C Catania-Catanzaro dello scorso 11 novembre, 87 tifosi catanzaresi a bordo degli autobus Amt che li stavano trasportando allo stadio Massimino, hanno scandito cori contro la città di Catania e contro la tifoseria etnea, ballando e colpendo ripetutamente con calci e pugni le strutture dell’autobus, rompendo un vetro divisorio oltre a provocare altri danni al mezzo. I frammenti del vetro rotto sono stati proiettati verso il conducente dell’autobus che, solo grazie alla presenza di un pannello divisorio, non ne è rimasto ferito.

Inoltre, è stato anche appurato che l’autista è stato costretto a viaggiare con le portiere aperte e a disattivare il sistema frenante di emergenza, per impedire che i facinorosi lo attivassero. Ciò con grave pericolo per le stesse persone trasportate e per il resto del convoglio che seguiva l’autobus.

La Digos ha identificato i supporter sulla base delle immagini registrate dei singoli supporter del Catanzaro che hanno viaggiato nell’autobus Amt: denunciato un 35enne, per i reati di violenza e minacce e altri 36 sostenitori del Catanzaro. Per tutti il questore di Catania procederà alla emissione dei provvedimenti Daspo.