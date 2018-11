Doppia rapina a Grammichele: presi

GRAMMICHELE (CATANIA) – I carabinieri di Grammichele hanno arrestato il diciottenne Ivan Patanè di Taormina (Me) per rapina. Il suo complice, il ventenne Joshua Montalbano, era stato arrestato in flagranza dai carabinieri mentre il complice era riuscito a far perdere le proprie tracce.

Il 1° novembre scorso, due malviventi, a bordo di un’auto, armati di pistola e coltello, con il volto parzialmente travisato da berretti e occhiali da sole, fecero una prima irruzione in una panetteria di piazza Dante dove, sotto la minaccia delle armi, si fecero consegnare parte dell’incasso, per poi fuggire via e colpire una pizzeria di corso Cavour, dove si impossessarono del registratore di cassa fuggendo a piedi.