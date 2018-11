ENNA – Enna si tinge a festa, diventando il centro della musica made in Sicily, grazie all’attesissima esibizione di Mario Incudine che sta regalando emozioni a tutta Italia e che si canterà, con grande entusiasmo per i suoi conterranei, in occasione dell’inaugurazione del rinnovato store Bruno Euronics. Il live, interamente gratuito, è fissato per domenica 18 novembre alle 18 in viale Unità d’Italia – C.da S. Lucia, poco dopo il taglio del nastro previsto per le 17,30. Mario Incudine, fresco della collaborazione con Biagio Antonacci nel singolo “Mio Fratello”, il cui videoclip porta la prestigiosa firma di Gabriele Muccino e la partecipazione di due attori d’eccezione come i fratelli Rosario e Giuseppe Fiorello, è il primo artista siciliano ad aver fuso una canzone pop con il “Cunto siciliano”.